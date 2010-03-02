Земельные участки в Киеве выставлены на аукцион (адреса и цены)

Киевсовет утвердил стартовые цены на 12 земельных участков для их реализации через аукцион.

Соответствующие решения были приняты на заседании сессии Киевсовета в пятницу.

Так, утверждены стартовые цены на земельные участки в Деснянском районе:

площадью 0,8 га для строительства производственной базы на ул. Пуховской, 4-а - 5,631 млн. грн.;

площадью 0,12 га на ул. Теодора Драйзера (возле существующей автостоянки) для строительства пункта автосервиса - 1,07 млн. грн.;

площадью 0,08 га на ул. Теодора Драйзера, 34 для строительства дома административно-бытового назначения - 1,605 млн. грн.;

площадью 0,2 га на ул. Крайней, 1-в для строительства автомойки – 3,124 млн. грн.;

площадью 0,13 га на пересечении улиц Милославской и Николая Закревского для строительства автомойки с комплексом сопутствующих услуг – 1,305 млн. грн..

В Святошинскому районе Киева решено продать земельный участок площадью 0,2 га для строительства торгового комплекса на ул. Ирпенской (возле д. №62), на которую установлена стартовая цена в размере 6,977 млн. грн.

В Оболонском районе на аукцион будет выставлен земельный участок площадью 1,12 га на ул. Богатырской, 3 для строительства торгового центра с паркингом общего пользования, стартовая цена которого – 22,291 млн. грн. А также участок площадью 0,06 га для строительства заведений торговли и общественного питания на ул. Автозаводской, 19-21, стартовая цена – 1,749 млн. грн..

В Дарницком районе будет предлагаться для продажи с аукциона три земельных участка: на ул. Коллекторной площадью 1 га для строительства складских зданий, стартовая цена – 5,766 млн. грн.;

на ул. Срибнокильской,14 площадью 0,06 га для строительства гостинично-офисного здания, стартовая цена – 1,642 млн. грн.;

на ул. Автотранспортной (у дома №6) площадью 0,24 га для строительства автомойки и комплекса по предоставлению услуг для автомобилей, стартовая цена – 1,997 млн. грн.

Еще один земельный участок, определенный для продажи с аукциона, находится в Голосеевском районе. Это 0,18 га в пер. Моторном, 5, где существующим проектом застройки квартала предусмотрено строительство административно-офисных зданий. Утверждена стартовая цена земельного участка в размере 3,167 млн. грн.