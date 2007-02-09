Добкин считает Авакова либо лгуном, либо невеждой

Михаил ДОБКИН

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН обратился к депутатам областного совета с просьбой дать жесткую оценку работе председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, свои претензии к деятельности губернатора М.ДОБКИН высказал вчера с трибуны сессии областного совета.

«Деятельность председателя обладминистрации Арсена АВАКОВА направлена на дестабилизацию и раскол», - заявил М.ДОБКИН.

Такую реакцию городского председателя вызывало недавнее заявление А.АВАКОВА о том, что коммунальное предприятие «Жилкомсервис» создано городским советом с нарушением законодательства Украины.

«Жилкомсервис», по мнению мэра Харькова, не вписывается в личное представление губернатора о реформировании жилищно-коммунального хозяйства». Он отметил, что владельцем этого предприятия является территориальная община, а основателем – Харьковский городской совет, «которому «Жилкомсервис» и подконтролен».

«Выступление А.АВАКОВА 31 января вызывает удивление и вынуждает усомниться в компетентности чиновника», - сказал М.ДОБКИН.

По его словам, в программе реформирования ЖКХ речь идет о создании конкурентной среды и многоуровневом контроле в системе ЖКХ – основных составляющих реформирования. М.ДОБКИН обвинил А.АВАКОВА незнании сути реформирования ЖКХ. Поэтому, по его мнению, такие заявления “могут быть расценены либо как вопиющая некомпетентность, либо как сознательная ложь”.

Как сообщал УНИАН, глава Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВ подверг сомнению законность создания Харьковским горсоветом коммунального предприятия «Жилкомсервис» и обратился к прокурору области Василию СИНЧУКУ с просьбой провести прокурорскую проверку вопросов его создания и деятельности, прежде всего, механизма договорных отношений с потребителями, и принять соответствующие меры прокурорского реагирования.

Справка УНИАН. Решение о создании КП «Жилкомсервис» было принято в июле 2006 г. депутатами Харьковского горсовета. «Жилкомсервис» является предприятием, на которое возложены функции единого заказчика жилищных услуг, прежде всего, контроль над качеством работ, которые выполняются подрядчиками (в основном, жэками) и от объема которых зависит сумма квартирной платы. На данное время в Харькове созданы 9 филиалов КП «Жилкомсервис». Основателем предприятия является Харьковский городской совет, владельцем - территориальная община города. Уставный фонд сформирован за счет имущества, принадлежащего к коммунальной собственности территориальной общины города.