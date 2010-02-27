В Харькове беспризорные собаки за год искусали почти 2 тыс. человек

В Харькове на сегодняшний день насчитывается почти 45 тыс. беспризорных собак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

В сообщении подчеркивается, что проблема значительного увеличения количества беспризорных и бродячих животных в последнее время приобретает особую остроту, поскольку представляет серьезную опасность для жителей Харькова. В частности, по данным горсовета, «в городе участились случаи нападений бродячих собак на детей, женщин, пожилых людей, а 18 февраля имел место случай со смертельным исходом».

Как отмечалось в ходе заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, «ответственность за сложившуюся ситуацию, в первую очередь, ложится на самих жителей города, которые выбрасывают на улицу как взрослых животных, так и приплод, подкармливают бродячих собак, строят для них временные укрытия».

«В результате, - информирует власть, - мы имеем в городе около 45 тыс. бездомных собак. Отловлены за 2009 год немногим меньше 2 тыс. особей. 1 тыс. 877 харьковчан пострадали от укусов бродячих животных”.

Как отмечается в сообщении, отлов беспризорных и бродячих животных отдельными физическими и юридическими лицами запрещается, кроме случаев, если эти животные проявляют явную агрессию, которая угрожает здоровью людей, и проводится лишь специализированным предприятием. Согласно закону, ветеринарные процедуры относительно животных могут осуществлять только лица, имеющие соответствующее профессиональное образование. В горсовете считают, что такие требования действующего законодательства значительно осложнили процесс отлова, “сделали его высокорасходным».

Члены комиссии решили подготовить и направить в Департамент бюджета и финансов горсовета предложения о дополнительном выделении средств на усиление службы по отлову животных.