На Киевщине политические споры уже заканчивают расстрелом

В селе Большие Дмитровичи на Киевщине из-за итогов выборов случился конфликт со смертельным исходом. Погибла женщина, которая своим телом прикрыла любимого от пули.

Трагедия произошла возле магазина-кафе «Ганнуся». Пьяный завсегдатай Григорий начал искать приключений и придрался к новым посетителям — влюбленной паре Игорю и Елене. Повод нашелся — политика. Предположительно, ругались из-за Тимошенко и Януковича. Потом перешли на личные оскорбления и бросились друг на друга с кулаками, в ход пошло и оружие, пишет «Сегодня». Григорий вытащил пистолет (по предварительной информации милиции, наган 1917 года!) и выстрелил. Но попал не в Игоря, а в Елену, которая разнимала дерущихся. «Женщина умерла... А подозреваемый хотел скрыться. При задержании угрожал охотничьим ножом. Дома у мужчины нашли еще пять единиц оружия без разрешения. Возбуждено дело по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что грозит лишением свободы до 10 лет», — рассказала «Сегодня» Любовь Задорожная из пресс-службы ГУ МВД Украины на Киевщине.