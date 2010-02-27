В Украине впервые провели операцию по спасению ребенка в утробе матери

В Киеве впервые в Украине проведена операция по спасению плода в утробе матери.

Об этом сообщил заведующий отделом медицины плода столичной клиники «Надия» Алексей СОЛОВЬЕВ газете "Зеркало недели".

По его словам, благодаря подобным операциям нерожденные дети, которым из-за пороков развития грозит неминуемая гибель, могут быть спасены и появиться на свет вполне здоровыми.

«Высокая точность такой внутриутробной манипуляции достигается тем, что фетоскопия проводится под двойным контролем - ультразвука (извне) и эндоскопа (внутри)», - прокомментировал операцию доктор.

По словам А.СОЛОВЬЕВА, в мире пренатальную диагностику делают не столько с целью прервать беременность в случае, если выявлены пороки развития, сколько для того, чтобы отличить неизлечимые пороки (в таком случае возникает вопрос о прерывании беременности) от тех отклонений состояния здоровья, при которых человек может жить, а также тех, которые можно вылечить после его рождения.

«Главная цель медицины плода - максимально точная диагностика и, в случае необходимости, внутриутробное лечение плода, если выявлены какие-либо отклонения в его развитии, до рождения. При этом очень важны согласованные действия с неонатологами, педиатрами, детскими хирургами, кардиохирургами и другими узкими специалистами. В результате этого можно реально добиться уменьшения перинатальной смертности», - подчеркнул медик.