Ветераны Народного Руха создали общественную организацию

В Закарпатье создали общественную организацию участников борьбы за независимость Украины. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной организации Всеукраинского общества «Просвита».

Как отмечается в сообщении, в Ужгороде состоялась учредительная конференция закарпатской областной организации «Руховское братство Закарпатья». Ее основателями выступили ряд бывших участников Народного Руха Украины периода борьбы за независимость Украины (1989 – 1991).

Среди причин, которые обусловили объединение тех, кто внес в Закарпатье весомый вклад в обретение украинским народом государственной независимости, самыми главными являются две, отмечается в сообщении. «Первая: сегодняшнее состояние дел в Украине никоим образом не может удовлетворять ее закарпатских «отцов-основателей». Не «за такую» Украину они боролись двадцать лет назад. Вторая: как ни парадоксально, немало тех закарпатцев, кто жертвенно боролся, чтобы украинский народ имел собственное государство, испытывая при этом притеснения, преследования, избиения, увольнения с работы, перенеся голодовки и тому подобное, в настоящее время, на склоне лет, находятся на грани выживания», - говорится в заявлении «Просвиты».

Согласно принятому на конференции уставу, целью и заданием новосозданной организации является «содействие развитию Украинского государства как национального государства украинского народа, просветительская, воспитательная работа, направленная на европейский выбор нашей Родины, утверждение украинской национальной идеи, развитие демократии, гражданского общества, подъем культуры и духовности населения, а также социальная помощь членам Братства, которые в этом нуждаются».

На конференции также избрали совет и правление организации. Возглавил ее депутат Закарпатского областного совета, делегат Учредительного съезда и многолетний руководитель краевой организации Народного Руха Украины Владимир ПИПАШ.

Теперь, по сообщению пресс-службы областной ячейки общества «Просвита», будут образовываться ячейки в районах.

В пресс-службе также добавляют, что закарпатской идеей образования «Руховского братства» заинтересовались ветераны НРУ и в других регионах Украины, в частности, Киеве, Луцку, Житомире, Донецке и др. «Поэтому не исключено, что оно станет и всеукраинской организацией», - уточняют в пресс-службе.