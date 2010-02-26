Для борьбы с контрабандой и кражей грузов на ж/д созданы спецбригады

Для борьбы с расхитителями грузов и имущества дороги на Львовской магистрали создано девять специализированных групп, в состав которых входят сотрудники транспортной милиции и бойцы военизированной охраны. В прошлом году эти специализированные бригады предупредили 206 попыток краж имущества и грузов на общую сумму 293,5 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога».

Как информирует пресс-центр, 23 февраля на станции Мостиска-II Львовской железной дороги были задержаны с поличным и обезврежены двое граждан, совершивших попытку закладки контрабандного товара в подвижной состав. Однако, этим «злоумышленникам» не грозит лишение свободы, поскольку они стали «жертвами» отработки действий бойцов военизированной охраны. Ситуация была смоделирована по образцу тех, которые действительно очень часто происходят на железной дороге.

«Эта отработка имела немаловажное значение еще и потому, что постановлением Кабинета министров от 16 декабря, принятым на выездном заседании правительства, расширены полномочия стрелков относительно применения табельного оружия, а именно при охране подвижного состава», - отмечается в сообщении.