СБУ раскрыла схему взяток за включение в миротворческий контингент

В Житомирской области СБУ разоблачила схему взимания взяток за включение военных в состав украинских миротворческих контингентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе СБУ в Житомирской области, весной 2009 г. к военнослужащим расположенных на территории Житомирской и Николаевской областей воинских частей “обратился молодой человек и предложил за определенное вознаграждение свое содействие за положительное решение вопроса о включении их в состав украинского миротворческого контингента в Косово”. Уточняется, что несколько офицеров пристали на такое предложение.

Установлены 7 военнослужащих, которые заплатили взяточнику 13 тыс. 820 долларов США, однако сделка не удалась и обманутые обратились в СБУ.

Взяточником оказался старший прапорщик воинской службы правопорядка одной из смежных с Житомирской областей.

По материалам Службы безопасности Украины военная прокуратура Житомирского гарнизона возбудила уголовное дело в отношении военнослужащего согласно ч.2 ст.368 (получение взятки, сообщенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования уголовного дела устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности военнослужащего и причастных к этому лиц.