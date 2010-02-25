В Харьков ограблен ювелирный магазин
23:30, 25 февраля 2010Общество
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Неизвестный разбил витрину
Сегодня в Харькове ограблен ювелирный магазин.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении областной милиции, ограбление произошло около 17 часов в магазине, расположенном в центре города на улице Сумской.
По имеющимся данным, неизвестный зашел в магазин и попросил показать кольца. Потом, разбив витрину, забрал драгоценности и быстро скрылся.
Милиция разыскивает грабителя.
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