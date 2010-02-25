В Харьков ограблен ювелирный магазин

Сегодня в Харькове ограблен ювелирный магазин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении областной милиции, ограбление произошло около 17 часов в магазине, расположенном в центре города на улице Сумской.

По имеющимся данным, неизвестный зашел в магазин и попросил показать кольца. Потом, разбив витрину, забрал драгоценности и быстро скрылся.

Милиция разыскивает грабителя.