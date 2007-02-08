”Фокус” назовет самых завидных женихов и невест Украины

Проводится аккредитация на пресс-конференцию, во время которой журнал новостей «Фокус» впервые в Украине назовет 30 самых состоятельных, образованных и красивых незамужних девушек и холостых мужчин Украины в возрасте до 35 лет. Начало 9 февраля в 12-00 (арт-кафе галереи “PinchukArtCentre”, Бессарабский квартал, ул. Бассейная, 2а, Арена). Телефоны: 205-43-00, 205-43-03.