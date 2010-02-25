Погода на завтра

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, ночью и утром местами туман.

На дорогах, кроме крайнего юга и юго-востока, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 10° мороза, днем 1-6° тепла; в западных областях и на крайнем юге ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, в Крыму 10-15°.

В Киевской области в пятницу облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.