СБУ поймала трех студентов-хакеров

В Киеве СБУ разоблачила и пресекла деятельность преступной группы, осуществлявшей хакерские атаки на банковские компьютерные сети, и незаконно списывающей средства со счетов юридических и физических лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-cекторе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, чтобы не привлекать внимание стражей порядка, преступники похищали через банкоматы по 50-95 тыс. грн. (согласно отечественному законодательству банковская операция на сумму до 100 тыс. грн. не подлежит финансовому мониторингу).

Организаторами противозаконного бизнеса оказались трое студентов, обучающиеся на выпускном курсе одного из ведущих технических вузов столицы.

Выяснено, что используя вирусные «троянские» программы, будущие инженеры-программисты взламывали электронные ячейки банковских клиентов и узнавали информацию о кодах доступа к счетам. Потом злоумышленники открывали в финансовых учреждениях счета на подставных лица и получали пластиковые платежные карточки. С их помощью они похищали деньги со счетов действительных клиентов банка, получая наличные деньги в банкоматах.

Финал спецоперации прошел в Печерском районе столицы: оперативники СБУ задержали подозреваемых (21-летнего жителя Ривненской области, 22-летнего жителя Хмельницкой области и 21-летнего киевлянина) во время передачи одному из сообщников восьми банковских карточек.

При осмотре арендованной злоумышленниками квартиры обнаружен и изъят портативный компьютер, на котором находились хакерские программы, база данных свыше 100 физических лиц (паспортные данные, номера телефонов, коды доступа к счетам), с банковских карточек которых уже сняты средства. Кроме того, найдены пакеты документов для открытия еще 215 банковских карточных счетов на подставных лиц.

Следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.