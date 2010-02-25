В Киевском зоопарке умер амурский тигр Иван

В последние дни зимы в Киевском зоопарке умер 20-летний амурский тигр Иван.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского зоопарка, тигр был одним из старожилов зоосада.

Как отмечают специалисты, естественная продолжительность жизни амурских тигров редко превышает 18 лет. По информации зоопарка, последние пять лет тигр страдал от почечной недостаточности и болей, связанных с возрастной патологией - грыжами позвоночника. За это время он перенес две хирургические операции под общим наркозом. В молодости Иван считался «эталоном красоты» для амурских тигров и его генетический материал будет использован для определения чистокровности амурских тигров, не имеющих родословной.

В то же время в тигровых вольерах «Острова зверей» посетителей по-прежнему ждут тигры Тишка и Амба и их дети Рена и Малыш.

Также в пресс-службе информируют, что в конце февраля в зоопарке вывела потомство семья дикобразов, а у кенгуру Валлаби родился малыш. Мать отказалась от него и его пришлось «усыновить» одной из сотрудниц зоопарка. Кенгуренок находится под ежедневным наблюдением ветеринаров.

По словам генерального директора Киевского зоопарка Светланы БЕРЗИНОЙ, дикобразы и кенгуру - это виды животных, которые относятся к числу «проблемных», поскольку плохо размножаются в неволе.

«То, что у нас дикобразы, кенгуру, краснокнижные журавли-красавки и много других видов животных каждый год дают потомство, это показатель высокого профессионального уровня наших специалистов и хорошего ухода за животными», - сказала С.БЕРЗИНА.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в Киевском зоопарке умер 20-летний уссурийский белогрудый медведь Ося. Специалисты зоопарка сообщили, что у него была пневмония.