Евро на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9770/7,9855 грн./долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2653/0,2658 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7540/10,7715 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3483/1,3485 долл./евро (среда, 24 февраля, - 1,3537/1,3539 долл./евро).

В среду, 24 февраля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,98 грн./долл.