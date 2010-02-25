В Украине остаются подтопленными 607 домов и 3987 усадеб в 5 областях

В Украине остаются подтопленными 607 частных жилых домов и 3987 усадеб в пяти областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Крыму, в городе Красноперекопск подтоплены 45 жилых домов, работают 3 горизонтальные дренажные насосные станции. В ликвидации подтоплений от Госводхоза, коммунальных служб и МЧС задействованы 21 человек и 6 единиц техники и механизмов, в том числе 15 спасателей с 5 единицами техники.

В Херсонской области, в 35 населенных пунктах 6 районов и в областном центре подтоплен 491 жилой дом и 3455 усадеб. На территории региона расположены 966 дренажных насосных станций, из которых 40 горизонтальных, в подтопленных зонах работают 140 дренажных насосных станций, из них 127 вертикальных и 13 горизонтальных. В ликвидации подтоплений от Госводхоза, коммунальных служб и МЧС задействованы 140 человек и 31 единица техники и механизмов, в том числе 27 спасателей с 4 единицами техники.

В Николаевской области, в 3 населенных пунктах Октябрьского района подтоплены 28 жилых домов и 166 усадеб. На территории региона расположены 38 горизонтальных дренажных насосных станций, работают 5 дренажных насосных станций. В ликвидации подтоплений от коммунальных служб задействованы 18 рабочих и 3 единицы техники.

В Луганской области, в селе Роскошное Лутугинского района, в результате увеличения объема сброса воды из водохранилищ Елизаветовское и Лутугинское, а также возникновения ледовых заторов на реке Вильховая гидрологическим превышением уровня воды подтоплены 26 частных жилых домов и 319 усадеб. Временно отселены из них 52 жителя. Продолжается устранение ледовых заторов, укрепление дамбы и берега реки мешками с песком. На месте работают от Госводхоза, коммунальных служб и МЧС 122 человека, 22 единицы техники и механизмов, в том числе 94 спасателя с 12 единицами техники.

В Днепропетровской области, в областном центре, городе Новомосковск и в селе Самарское Петропавловского района подтоплены 17 частных жилых домов и 47 усадеб, работают 17 вертикальных дренажных насосных станций. В ликвидации подтоплений от Госводхоза, коммунальных служб и МЧС задействованы 50 человек, 22 единицы техники и механизмов, в том числе 33 спасателя с 10 единицами техники.