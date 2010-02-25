"Газпром" стал владельцем половины "Белтрансгаза"

ОАО "Газпром" перечислило Белоруссии 625 млн долл. за 12,5% акций ОАО "Белтрансгаз", сообщили РосБизнесКонсалтингу в управлении информации Газпрома. Это означает, что российская компания стала владельцем 50% акций "Белтрансгаза".

Государственный комитет по имуществу Белоруссии и ОАО "Газпром" 18 мая 2007 г. заключили договор купли-продажи 50-процентного пакета акций "Белтрансгаза" по цене 2,5 млрд долл. В соответствии с договором, Газпром в 2007-2010 гг. должен был ежегодно выплачивать по 625 млн долл. за 12,5-процентный пакет акций.

ОАО "Белтрансгаз" обеспечивает газоснабжение и транспортировку газа на территории Белоруссии, эксплуатируя около 7 тыс. км газопроводов, семь магистральных газопроводов, 233 газораспределительные станции, а также несколько подземных хранилищ. Компания также занимается обслуживанием белорусского участка магистрального газопровода Ямал-Европа, принадлежащего Газпрому.