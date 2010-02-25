Почему директору школы запрещено преподавать?

Депутаты Днепропетровского городского совета сегодня на очередной сессии приняли обращение к Верховной Раде Украины с просьбой изменить Закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, которая вступает в силу 1 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты мотивируют свое обращение тем, что некоторые положения закона „противоречат нормам многих законодательных актов, ограничивая права работников образования и науки”.

„Новый закон запрещает педагогам, которые занимают должности руководителей учебных заведений, вести преподавательскую работу в рабочее время. Учитывая то, что руководители таких заведений имеют, как правило, научные степени и звания, такой запрет ухудшит качество подготовки молодых ученых, руководители потеряют навыки преподавания, не смогут рационально организовать учебный процесс”, - отмечается в обращении.

Депутаты подчеркивают, что с введением Закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции” зарплата директора школы будет значительно ниже, чем у учителя. Это, по их словам, приведет к высвобождению в Днепропетровске около 400 вакансий преподавателей учебных заведений разных уровней аккредитации и создаст дефицит квалифицированных кадров.

Депутаты просят упразднить ограничение на выполнение преподавательских работ для руководителей учебных заведений и учреждений образования и науки, которые содержит новый закон.