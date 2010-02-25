В Севастополе не хватает врачей

В медицинской сфере Севастополя нарастает дефицит кадров - на сегодня в городе укомплектованность врачами составляет 78%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления охраны здоровья городской госадминистрации Виктор ПОЛОГОВ в эфире региональной государственной ТРК.

Как добавил начальник горздрава, «если говорить об участковых терапевтах, то вообще 58%, и на два участка у нас приходится один врач. А если мы посмотрим возрастной состав среди участковых терапевтов, то практически каждый третий - человек пенсионного возраста».

По утверждению В.ПОЛОГОВА, «происходившие повышения заработной платы (имеется в виду доплата за стаж - УНИАН) - это тот мизер, который не сумел привлечь молодых специалистов-врачей на рабочие места».

«То есть, - констатировал он, - к сожалению, кадровая проблема только нарастает».