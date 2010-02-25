В Днепропетровске нашли международный канал героина

Работники Управления борьбы с организованной преступностью в Днепропетровской области выявили канал поступления из-за границы в регион героина.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, в результате проведения оперативной закупки 130 граммов героина по цене 36 тыс. грн. правоохранители задержали местного 40-летнего жителя.

Во время санкционированного обыска его жилья и автомобиля были изъяты еще 600 граммов порошкоподобного вещества, похожего на героин, один килограмм маковой соломки, патроны к автомату «Калашникова» и пистолет, приспособленный для стрельбы резиновыми пулями, без соответствующих документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В настоящее время изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу, проводятся последующие оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к каналу снабжения-сбыта героина.