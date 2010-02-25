Януковича просят забрать звание Героя у Бандеры и Шухевича

Депутаты из фракций Блока Наталии Витренко и Партии регионов в Одесском областном совете просят новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА "найти механизм и отменить указы" Виктора ЮЩЕНКО о присвоение званий Героя Украины проводнику Организации украинских националистов Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армию Роману Шухевичу.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие обращения проголосовали 84 из 120 депутатов облсовета. Три депутата, в том числе руководитель фракции НС-НУ Сергей ГОРОХОВ и член фракции Людмила ПРОКОПЕЧКО, проголосовали «против», а лидер фракции БЮТ Сергей ВЕСЕЛОВ заявил, что его фракция воздержалась от участия в голосовании.

Депутаты также предложили В.ЯНУКОВИЧУ внести изменения в Указ Президента Украины «О чествовании участников борьбы за независимость Украины в ХХ столетии» и исключить из перечня организаций-участников борьбы за независимость Украины четыре объединения - «Карпацьку січ», Украинскую повстанческую армию (УПА), Українську головну визвольну раду (УГВО) и Организацию украинских националистов (ОУН).

Вместе с тем, депутатское большинство облсовета решило присвоить звание Почетного гражданина Одесской области, которое было накануне учреждено, члену Священного синода Русской православной церкви митрополиту Одесскому и Измаильскому АГАФАНГЕЛУ (САВВИНУ) и директору реабилитационного центра «Дом с ангелом» Борису ЛИТВАКУ.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2010 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом присвоил звание Героя Украины проводнику ОУН С.Бандере.

Звание Герой Украины было присвоено Р.Шухевичу в 2007 году.

10 февраля 2010 года член Правления Украинской народной партии Владимир СТУПАК заявил, что «никто, даже новоизбранный Президент Украины, не может отменить Указ о присвоении звания Героя Украины какому-либо лицу, в том числе и Степану Бандере». Он отметил, что, согласно ст. 4 Устава «Звание Героя Украины», никто не имеет права лишить лицо, которому присвоено звание «Герой Украины», его награды.

14 февраля новоизбранный Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ в интервью российскому каналу пообещал рассмотреть вопрос об отмене указа о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.