Министр культуры примет участие в открытии Года Шопена в Польше
01:46, 23 февраля 2010Общество
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Визит не предусматривает переговоров
Министр культуры Украины Василий ВОВКУН 28 февраля в Варшаве планирует принять участие в открытии Года Фредерика Шопена.
Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Польше.
По данным посольства, однодневный визит министра будет посвящен участию в торжественной церемонии. В ней также примут участие делегации ряда других государств.
Представитель посольства отметила, что программа визита В.ВОВКУНА не предусматривает переговоров.
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