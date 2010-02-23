Министр культуры примет участие в открытии Года Шопена в Польше

Министр культуры Украины Василий ВОВКУН 28 февраля в Варшаве планирует принять участие в открытии Года Фредерика Шопена.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Польше.

По данным посольства, однодневный визит министра будет посвящен участию в торжественной церемонии. В ней также примут участие делегации ряда других государств.

Представитель посольства отметила, что программа визита В.ВОВКУНА не предусматривает переговоров.