Прокуратура Крыма направила в суд 52 уголовных дела о взятках

В 2009 году органы прокуратуры Автономной Республики Крым расследовали и направили в суд 52 уголовных дела по фактам вымогательства и получения незаконных вознаграждений. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

Согласно сообщению, вследствие получения взяток под следствием оказались 65 человек, в компетенции которых находилось решение тех или иных вопросов. В частности, "на горячем" попались 5 руководителей местных советов и 4 депутата городских и районных советов, 7 руководителей садовых товариществ, 8 налоговиков и 6 милиционеров, по 3 сотрудника МЧС и ГАИ, а также 4 врача. Стоимость их "услуг" в целом составила 826 450 долларов и 405 050 грн.

Как отметили в пресс-службе, "рекордсменами" 2009 года стали председатель и землеустроитель одного из южнобережных сельсоветов, задержанные во второй половине августа 2009 г. при получении 750 тыс. долларов - части от суммы, требуемой ими за выделение 5 га земли на территории Малореченского сельсовета. Наименьшую сумму в долларах - 100 "зеленых" - потребовал врач в Раздольненском районе за выделение путевки в санаторий. Больше всего в гривнах получил руководитель садоводческого кооператива в Ленинском районе, который оценил 5 участков земли в 127 500 грн.