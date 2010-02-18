Проблемы "крымской звездности": почему сервис не отвечает претензиям

Крымская ассоциация туристических агентств (КАТА) начала работу по определению приблизительной звездности объектов размещения полуострова по собственной системе, одобренной комиссией Верховной Рады АР Крым по туризму.

Как сообщает еженедельник «Комментарии:», готельерам предлагают получить сертификат, который свидетельствует о присвоении объекту той или иной ориентировочной категории, что потом можно будет использовать в системах онлайн-бронирования и собственной информационно-рекламной продукции. Фактически, сертификат может стать альтернативой для владельцев гостиниц, которые не готовы пройти государственную сертификацию по национальному стандарту.

Ориентировочная звездность определяется по шести параметрам: удобство расположения, качество размещения, питание, инфраструктура, оздоровление и степень озеленения.

Сегодня о готовности оформить сертификаты на получение звездности заявили уже около двух десятков готельеров.

По мнению исполнительного директора Крымской ассоциации туристических агентств Марины БЕРЕСНЕВОЙ, эта методика позволяет объектам выйти из тени и показывать себя более цивилизовано.

Однако руководитель крымского отделения Туристической ассоциации Украины Вячеслав ХАЧАТУРЯН считает, что сертификация должна быть прерогативой государства, а не частных структур и общественных организаций, поскольку, присваивая звезды, государство может гарантировать получение туристом полного объема предусмотренных услуг.

Как пишут «Комментарии:», требования «Комитета звездности» Крымской ассоциации туристических агентств значительно отличаются от государственных норм. Так, в ГСТУ 4269 (в котором перечислены требования к гостиницам всех категорий) 134 пункта, тогда как у “Комитета звездности” КАТА их около тридцати.

В государственном стандарте содержатся требования по обустройству территории (относительно вывески, входа в гостиницу и ресторан, автостоянки), общественных помещений, широкие требования относительно технической и инвентарной оснащенности номеров, их санитарного состояния, наличия объектов питания и других помещений по предоставлению услуг и тому подобное. По госстандарту даже здание гостиницы должно органично вписываться в архитектурный ансамбль улицы (площади), а его фасад должен отвечать определенному архитектурному стилю. В то же время в запросах КАТА, отмечает издание, содержится лишь несколько ключевых параметров. Так, например, в требованиях общей ориентировочной звездности к самой распространенной категории гостиниц - трехзвездочной - в пункте удобства обозначены туалет, умывальник и душ (или ванна), наличие мыла и шампуня. Госстандарт отмечает необходимость 15 предметов инвентаря и санитарно-гигиенического оснащения, начиная от зеркала над умывальником и заканчивая банной шапочкой на каждого гостя.

Как отмечают «Комментарии:», с одной стороны, сертификация в частных структурах становится альтернативой для готельеров, которые по финансовым и другим соображениям не готовы идти на сертификацию государственную, а с другой - это может дискредитировать государственную систему сертификации, дезориентировать богатых туристов и, в конечном итоге, негативно отразиться на имидже курорта в целом.

Сейчас звезды национального госстандарта в Крыму имеют 15 объектов размещения.