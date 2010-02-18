С чем, по мнению украинцев, связан перенос местных выборов

Почти половина украинцев связывает перенос выборов в местные советы с политическими играми или отсутствием бюджета.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина на основе проведенного ними телефонного опроса относительно принятого Верховной Радой постановления об отмене своего решения о назначении выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 30 мая 2010 года.

Так, в соответствии с результатами опроса 27,1% респондентов назвали причиной переноса местных выборов в Украине отсутствие бюджета страны для их проведения, 20,9% связывают данное решение парламента с политическими играми в высших эшелонах власти. Считают, что основной причиной данного решения является стремление новоизбранного президента сформировать свою команду на местах 17,4% респондентов и такое же количество опрошенных (17,6%) затруднились назвать причину такого решения Верховной Рады. Считают причиной данного решения желание не допустить новые политические силы во власть 9% украинцев, а 5,7% полагают, что после президентских выборов политические силы не готовы к местным кампаниям. Ответ «другое» на этот вопрос дали 2,4% респондентов.

Так же согласно исследованию, более четверти украинцев (27,1%) не знали о том, что 30 мая 2010 года должны были состояться выборы органов местного самоуправления. Подавляющее большинство украинцев (71,7%) об этом знало, а 1,5% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины (62,1%) знали о том, что Верховная Рада приняла постановление о переносе выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году на более поздний срок. Около трети опрошенных (36,5%) об этом не знало, а 1,5% - затруднились с ответом на этот вопрос.

Около трети украинцев (35%) относятся к постановлению Верховной Рады о переносе местных выборов отрицательно и почти столько же (33,4%) – нейтрально. Положительно оценивает данное постановление только каждый пятый респондент (21,9%), затруднились ответить на этот вопрос – 9,7% граждан Украины.

Исследование проводилось Институтом Горшенина с 16 по 17 февраля 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля, Верховная Рада отменила свое постановление о назначении выборов в местные советы на 30 мая. Свое решение депутаты мотивировали отсутствием бюджета и, соответственно, средств на проведение выборов.