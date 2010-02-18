Завтра в Украине - плюсовая температура

19 февраля в Украине по прогнозам синоптиков сохранится облачная погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидтрометцентре, в южной части, а ночью и в центральных областях пройдет мокрый снег и дождь, ночью кое-где будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории местами небольшой мокрый снег, лишь в восточных областях без существенных осадков. По всей Украине ожидаются туманы. На дорогах, кроме Крыма, гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура на протяжении суток будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, на востоке ночью 3-8° мороза; днем 0-5° тепла, в Крыму и Закарпатье 6-10°.

В Киевской области облачно. Местами пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.