Львовские железнодорожники вышли на охоту на «зайцев»

С 17 февраля по 17 марта 2010 года на Львовской железной дороге пройдет месячник по увеличению доходных поступлений от перевозки пассажиров в пригородном сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской железной дороги.

Как отмечается в сообщении, исходя из того, что пригородные пассажирские перевозки являются катастрофически убыточными для Львовской магистрали, а уровень проплат за пользование железной дорогой остается критически низким, принято решение и в 2010 году использовать практику тематических месячников, все мероприятия которых направленные на улучшение ситуации по повышению доходности от перевозок пассажиров.

Главная цель акции заключается в повышении уровня дисциплины пассажиров и культивировании убеждения, что платить за предоставленную услугу — значит уважать себя и жить в цивилизованной стране.