Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,02 грн./долл., продают – по 8,07 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился по сравнению с 17 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,97-8,05 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1,2% по сравнению с 17 февраля и сегодня составляет 10,87 грн./евро, продажи – на 1% - до 11,03 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,77-10,92 грн./евро, по продаже – в пределах 10,94-11,10 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 17 февраля, изменился незначительно и составляет в среднем 0,2618/0,2689 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,02 грн./долл., продажи – 8,07 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,97-8,05 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,09 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 1% по сравнению с 17 февраля и сегодня составляет 10,88/11,02 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,82-10,92 грн./евро, по продаже – в пределах 10,93-11,09 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 17 февраля, немного понизился и сегодня составляет 0,2589/0,2691 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,02/8,09 грн., евро – 10,90/11,15 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,02/8,10 грн., евро – 10,88/11,22 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,02/8,065 грн., евро – 10,80/11,07 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 18 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0024, к евро – 10,984094, к российскому рублю – 0,26696.