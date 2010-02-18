«Свобода» призывает к референдуму об отмене автономного статуса Крыма

Крымская организация Всеукраинского объединения «Свобода» расценивает как проявление сепаратизма решение высшего представительского органа автономии поменять свое название на русском языке с «Верховной рады» на «Верховный совет» Крыма и требует его роспуска.

«Постановление о переименовании… свидетельствует о явном сепаратизме и антиукраинских настроениях. Решение является дерзким нарушением 136 статьи Конституции Украины», - говорится в заявлении организации, текст которого передан УНИАН.

Крымская «Свобода» просит Службу безопасности Украины привлечь к ответственности «мятежников, которые, злоупотребляя властью, посягают на конституционный уклад государства», Верховную Раду Украины - «немедленно принять решение» о роспуске крымского парламента и «назначении досрочных выборов» в этот орган, от генпрокуратуры - опротестовать решение о смене названия на русском языке.

«Свобода» призывает президента назначить всеукраинский референдум об отмене автономного статуса Крыма и особого статуса Севастополя.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля депутаты крымского парламента приняли постановление, согласно которому внесены изменения в Конституцию автономии. Статья 1 пункт 3 будет изложен в такой редакции: «официальным представительным органом Автономной Республики Крым является Верховный Совета Автономной Республики Крым…», то есть слово «рада» заменят на «совет».

Кроме того, депутаты обратились к Верховной Раде с просьбой часть первую статьи 136 Конституции Украины дополнить предложением «официальным наименованием представительного органа Автономной Республики Крым на русском языке является "Верховный Совет Автономной Республики Крым"», а в тексте официального издания Основного Закона на русском языке заменить слово «рада» на слово «совет».

«До принятия Конституции Украины 1996 года высшим представительским органом автономии являлся Верховный совет Крыма. Именование использовалось на русском языке в нормотворческой деятельности институтов власти различных уровней и во всех сферах общественной жизни, - говорится в пояснительной записке. - Согласно официальному переводу на русский язык Конституции в разделе X было зафиксировано наименование представительного органа автономии как "Верховная рада Автономной Республики Крым", хотя отдельный законодательный акт Украины о переименовании Верховного совета Крыма на Верховную раду Крыма не принимался».