В Украине все еще закрыты три аэропорта

Из-за ненастья по состоянию на 7.00 18 февраля закрыты аэропорты в Кривом Роге, Полтаве и Тернополе.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, ведется очистка взлетно-посадочных полос от снега.

Из морских портов только Белгород-Днестровский порт работает с ограничениями (лед, ветер).

По данным министерства, в результате неблагоприятных погодных условий с задержкой проведен обмен почтовыми отправлениями с 662 населенными пунктами Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей.

Отсутствует телефонная связь в трех отделениях почтовой связи Житомирской области.