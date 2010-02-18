В Украине все еще закрыты три аэропорта
10:27, 18 февраля 2010Общество
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Кое-где отсутствует телефонная связь
Из-за ненастья по состоянию на 7.00 18 февраля закрыты аэропорты в Кривом Роге, Полтаве и Тернополе.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, ведется очистка взлетно-посадочных полос от снега.
Из морских портов только Белгород-Днестровский порт работает с ограничениями (лед, ветер).
По данным министерства, в результате неблагоприятных погодных условий с задержкой проведен обмен почтовыми отправлениями с 662 населенными пунктами Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей.
Отсутствует телефонная связь в трех отделениях почтовой связи Житомирской области.
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