НБУ вывел временную администрацию из «Захидинкомбанка»

В ПАО «Захидинкомбанк» с 15 февраля прекращена временная администрация.

Об этом говорится в Постановлении правления Национального банка Украины от 12 февраля №64, опубликованном в газете «Голос Украины» №29 за 18 февраля.

Согласно объявлению, возобновлены полномочия общего собрания, наблюдательного совета и правления банка.

Напомним, 13 февраля 2009 г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ООО КБ «Захидинкомбанк» (Луцк) сроком на один год.

Справка УНИАН. ПАО «Захидинкомбанк» основано в 1993 году.

В январе-сентябре 2009 года «Захидинкомбанк» получил чистый убыток в размере 111,582 млн. грн.

89,81% акций финучреждения владеет Василий ГАВРИЛИШИН.