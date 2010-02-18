НБУ вывел временную администрацию из «Захидинкомбанка»
09:39, 18 февраля 2010Общество
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Возобновлены полномочия
В ПАО «Захидинкомбанк» с 15 февраля прекращена временная администрация.
Об этом говорится в Постановлении правления Национального банка Украины от 12 февраля №64, опубликованном в газете «Голос Украины» №29 за 18 февраля.
Согласно объявлению, возобновлены полномочия общего собрания, наблюдательного совета и правления банка.
Напомним, 13 февраля 2009 г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ООО КБ «Захидинкомбанк» (Луцк) сроком на один год.
Справка УНИАН. ПАО «Захидинкомбанк» основано в 1993 году.
В январе-сентябре 2009 года «Захидинкомбанк» получил чистый убыток в размере 111,582 млн. грн.
89,81% акций финучреждения владеет Василий ГАВРИЛИШИН.
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