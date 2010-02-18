Автора «Гарри Поттера» обвинили в плагиате

Джоан Роулинг, автор знаменитых книг о Гарри Поттере, обвиняется в использовании идей другого британского автора. Наследники писателя Эдриана Джейкобса внесли сегодня Роулинг в список ответчиков по делу о нарушении авторских прав против Bloomsbury Publishing PLC, говорится в заявлении их представителей. Согласно материалам дела, Роулинг обвиняется в том, что в ее книге « Гарри Поттер и Кубок Огня» копируется произведение Джейкобса «Приключения Волшебника Вили - Часть 1. Яростная страна» , написанное в 1987 году. Наследники также считают, что многие другие идеи из книг «Волшебник Вилли» используются в «Гарри Поттере».

Эдриан Джейкобс умер в Лондоне в 1997 году.

Газета.ру