Минтранс готовится к весенним паводкам

Министерство транспорта и связи Украины активизировало работу по подготовке отрасли к возможным весенним паводкам в этом году и осуществит все необходимы мероприятия, чтобы предотвратить их разрушительные последствия.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, об этом шла речь во время аппаратного совещания под председательством первого заместителя министра транспорта и связи Василия ШЕВЧЕНКО.

«Чтобы быть готовыми к любым ситуациям, работы нужно начинать немедленно, чтобы максимально предотвратить паводок, а не бороться с его последствиями», - сказал он.

В ходе совещания отмечалось, в этом году в районах истоков Днепра и Десны на территории Республики Беларуси и Российской Федерации выпало рекордное за последние 30 лет количество снега. Исходя из этого, эксперты прогнозируют серьезные паводки в Украине в конце апреля и в начале мая.

«Именно поэтому уже сейчас, зная о возможных рисках паводка, Минтрансу совместно с МЧС необходимо скоординировать свои действия и тщательным образом подготовиться», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

Первый замминистра подчеркнул, что риск серьезных паводков - вопрос, который нуждается в постоянном контроле и тщательной подготовке. Он дал поручение руководителям подотраслей принять все возможные меры по подготовке работы объектов транспортно-дорожного комплекса и отрасли связи к весеннему наводнению. При этом В.ШЕВЧЕНКО отметил личную ответственность руководителя каждого из подразделений Минтранссвязи за подготовку мероприятий по предотвращению паводка в Украине. Докладывать об уровне подготовки руководители будут еженедельно.