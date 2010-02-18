Украина начала антидемпинговое расследование по ферросплавам

Межведомственная комиссия по международной торговле начала специальное расследование относительно импорта в Украину ферросплавов независимо от страны их происхождения.

Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном в газете «Урядовый курьер» от 17 февраля т.г.

Согласно сообщению, решение о возбуждении расследования было принято на основании заявления Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), ОАО «Никопольский завод ферросплавов», ОАО «Стахановский завод ферросплавов» и ОАО «Запорожский ферросплавный завод».

В заявлении УкрФА и ферросплавных заводов, в частности, отмечается, что за период с III квартала 2008 года по III квартал 2009 года на фоне сокращения потребления в Украине ферромарганца и ферросиликомарганца на 59% их импорт в Украину увеличился на 219%.

Как уточняется в сообщении комиссии, объектом расследования стал ферромарганец с массовой долей углерода более 2% (кроме ферромарганца в гранулах размером не более 5 мм и с массовой долей марганца более 65%) и ферросиликомарганец.