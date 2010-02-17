БЮТ: регионалы блокируют собственные выборные обещания

Партия регионов блокирует собственные социальные инициативы, на которых строилась избирательная кампания Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом заявил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда Александр СОЧКА, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Сегодня было сорвано заседание комитета, на котором первым вопросом должен был рассматриваться законопроект №1416 о внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям». Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, поскольку в нем не приняли участие «регионалы» - ни автор законопроекта ПАПИЕВ, ни его однопартийцы, в том числе руководитель комитета, председатель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА», - сообщил А.СОЧКА.

По некоторым оценкам, на выполнение данного законопроекта необходимо дополнительно около 11 млрд. грн. в бюджете Украины, отметил он.

Как подчеркнул А.СОЧКА, это беспрецедентный случай, когда заседание сознательно срывается непосредственно руководителем комитета.

«Пятеро депутатов от БЮТ и НУ-НС прибыли на заседание, подождали 20 минут и разошлись», - отметил народный депутат.

Он напомнил, что 9 февраля этот законопроект рассматривала Верховная Рада относительно принятия его во втором чтении и в целом, однако из 172-х депутатов Партии регионов «за» проголосовали только двое.

«Со времени выборов Президента прошло лишь несколько дней, а Партию регионов с ее социальными инициативами не узнать. Закончились разговоры о повышении пенсий и зарплат, соответствующие социальные законы собственного авторства блокируются. Одно дело заниматься тотальным обманом людей до выборов, совсем другое - выполнять свои же нереальные фантазии после выборов, когда «регионалы» спят и видят себя в правительстве», - сказал А.СОЧКА.

По его словам, теперь все могут убедиться в том, что социальные предложения Партии регионов – это жестокая и циничная по отношению к людям масштабная избирательная политическая технология.

«Они показали, что не собираются выполнять ничего из того, что наобещали избирателям. Тумбочка, из которой ЯНУКОВИЧ обещал взять деньги на повышение соцстандартов, оказалась всего лишь тумбочкой с обещаниями», - сказал А.СОЧКА.

«Партия регионов еще не подошла к штанге, а уже надорвала пупок», - резюмировал депутат.