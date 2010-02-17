В Каховское водохранилище могут попасть канализационные стоки

Над Каховским водохранилищем нависла угроза загрязнения канализационными стоками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации, соответствующая информация была озвучена сегодня на расширенном заседании в ОГА, где обсуждались возможные пути реконструкции очистных сооружений городов Васильевка и Степногорск.

"На сегодня данный комплекс, расположенный на территории Верхнекриничанского сельсовета, является энергозатратным, что сказывается на тарифах для местных жителей, и экологически небезопасным - несет угрозу загрязнения Каховского водохранилища", - сообщили в пресс-службе.

Согласно официальным данным, из-за длительного срока эксплуатации оборудования очистных сооружений, качество очистки уже сейчас является неудовлетворительным. Также, по данным пресс-службы, в аварийном состоянии находится 5-километровый напорный канализационный коллектор от Васильевки до очистных сооружений.

На завершение реконструкции объекта, которая была начата, но затем приостановлена из-за отсутствия финансировании, необходимо, по данным Запорожской ОГА, 1 млн. 600 тис. грн.