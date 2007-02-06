Переговоры о новом усиленном соглашении Украина-ЕС начнутся в начале марта

Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР

Европейский Союз начнет переговоры с Украиной по тексту нового соглашения в начале марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР сегодня во время заседания Украина-Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел в Киеве.

“Переговоры будут вестись на рабочем уровне и начнутся в начале марта”, - сказал Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР.

По его словам, Евросоюз предпримет максимум усилий для эффективности переговоров. “Мы сделаем все, что сможем, и будем информировать вас о прогрессе и о том, что будем делать вместе”, - добавил он.

Министр иностранных дел Германии подчеркнул, что Украина играет особую роль в политике добрососедства ЕС.

Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР также назвал приоритетным сотрудничество с Украиной в энергетической сфере.