Переговоры о новом усиленном соглашении Украина-ЕС начнутся в начале марта
13:35, 06 февраля 2007Общество
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Штайнмайер обещает сделать все возможное
|Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР сегодня во время заседания Украина-Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел в Киеве.
“Переговоры будут вестись на рабочем уровне и начнутся в начале марта”, - сказал Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР.
По его словам, Евросоюз предпримет максимум усилий для эффективности переговоров. “Мы сделаем все, что сможем, и будем информировать вас о прогрессе и о том, что будем делать вместе”, - добавил он.
Министр иностранных дел Германии подчеркнул, что Украина играет особую роль в политике добрососедства ЕС.
Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР также назвал приоритетным сотрудничество с Украиной в энергетической сфере.
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