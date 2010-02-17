Перерасчет за неубранный снег в Киеве составил 3 млн. грн.

Перерасчет, который провели столичные ЖЭКи за непредоставленные или предоставленные не в полном объеме услуги по уборке снега с придомовых территорий Киева, составил 3 млн. грн.

Об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО вчера на брифинге перед «горячей» телефонной линией Кабинета министров.

«Перерасчет был сделан по 56% жителей коммунальных домов. Общая сумма перерасчета, по моим данным, на сегодня составила 3 млн. грн. Это будет 7% от суммы платежа», - сказал он.

Министр уточнил, что небольшая сумма перерасчета объясняется тем, что не по каждому дому были заложены соответствующие расходы в тарифе.

«Исключительно жители могут отследить, что было заложено ЖЭКом в этой квартирной плате и насколько адекватными были расчеты», - добавил он.

А. КУЧЕРЕНКО считает, что не все проблемы города, включая и форс-мажорные обстоятельства – выпадение большого количества снега, должны решаться за средства его жителей.

«Киев собирает налоги. И именно за счет этих налогов и предусматривается борьба с форс-мажорами, уборка улиц. Если сегодня такой форс-мажорный снегопад, то именно за счет таких расходов бюджетов должно быть предусмотрено спасение города от стихии», - пояснил он.

В частности, министр отметил, что в Киеве 17 тыс. парковочных мест. «Если взять минимум 10 грн. в сутки, я выхожу на сумму 60 млн. грн., которую бюджет города должен был собрать. Когда я поинтересовался, сколько реально получил бюджет, оказалось не 60 млн. грн., а шесть».

«Если вы собираете такие средства с нас, то следует за счет этих источников чистить снег, и убирать, отслеживать, что происходит на крышах домов. Именно в этой плоскости мы будем помогать местной власти решать местные вопросы», - сказал А. КУЧЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным первого заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – начальника Госжилкоммунинспекции Александра МАЗУРЧАКА, если оценивать сумму перерасчета за непредоставленные услуги по уборке снега в целом по Киеву, то «это очень большие средства». По его расчетам, если делать перерасчет даже по 10 грн. от квартплаты в месяц, учитывая, что в Киеве 10 тысяч домов, а в каждом доме по 70-100 квартир, то общая сумма будет составлять миллионы гривен.