Вступил в силу закон об уголовной ответственности за электроудочки

Томенко призвал экологов провести работу по разъяснению норм закона о запрещении применения электротока на рыбалке

16 февраля вступил в силу принятый 21 января 2009 года Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам охотничьего хозяйства, охоты и рыболовства, охраны, использования и воссоздания животного мира”, которым введена уголовная ответственность за использование электротока при осуществлении рыболовства.

Как говорится в переданном УНИАН комментарии по этому вопросу заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО, необходимость введения этой нормы обусловлена значительным ростом масштабов браконьерства с использованием варварских методов массового уничтожения рыбы.

“Средства электролова буквально “стерилизуют” водоем, убивая и причиняя вред всему живоому в радиусе действия тока. Ущерб от их использования иногда превышает другие факторы негативного влияния: загрязнение стоковыми водами, разрушение и засорение берегов”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Учитывая важность этой нормы в борьбе с браконьером, вице-спикер обратился в правоохранительные органы и органы местного самоуправления, государственные и общественные природоохранные организации, с просьбой безотлагательно дать специальные разъяснения региональным подразделам и соответствующим инспекциям о введении новых норм.