Ющенко присвоил Главнокомандующему ВСУ звание генерала армии

Президент Украины - Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил воинское звание «генерал армии Украины» начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Ивану Свиде.

Об этом УНИАН сообщил военный эксперт, председатель правления Центра военной политики и политики безопасности Евгений ШЕЛЕСТ со ссылкой на указ В. ЮЩЕНКО от 15 февраля 2010 года, который пока не обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2009 И. СВИДА в звании генерал-полковника был назначен начальником Генерального штаба - Главнокомандующим ВСУ. Штатно-должностная категория начальника Генштаба является «генерал армии Украины». Следовательно, решение Президента о повышении И.СВИДЫ в воинском звании соответствует его нынешней должности и объему ответственности и задач, которые находятся в его компетенции как руководителя высшего органа военного управления.

Также стоит отметить, что сегодня, 15 февраля, И.СВИДА отмечает свой 60-летний юбилей.