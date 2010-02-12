Днепровский меткомбинат умышленно доводят до банкротства?

ОАО «Днепровский металлургического комбината им. Дзержинского» (ДМКД) умышленно доводят до банкротства. Об этом говорится в заявлении ЗАО «Украинская металлургическая компания», переданном УНИАН. (Согласно постановлению Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) от 21 января 2010 года, ДМКД должен вернуть 67,3 млн. грн. ЗАО «Украинская металлургическая компания» за непоставленную квадратную заготовку - УНИАН).

В заявлении УМК, в частности, отмечается, что компания обращается к прокуратуре и правоохранительным органам с просьбой изучить обстоятельства дела. «Мы просим прокуратуру разобраться в причинах, по которым некогда успешное и прибыльное металлургическое предприятие в настоящее время находится в состоянии дефолта сразу по нескольким обязательствам. Не исключено, что в данном случае налицо состав уголовного преступления, - а именно – умышленного доведения предприятия до банкротства. Надеемся, что в процессе объективного расследования будет точно установлено, куда менеджмент ДМКД направлял выручку от продажи продукции, а также привлеченные банковские кредиты», - говорится в заявлении УМК.

В УМК, так же заявляют, что информация, содержащаяся в пресс-релизе ДМКД, распространенном 11 января 2010 года, не соответствует действительности. «В пресс-релизе утверждается, что активы предприятия, на которые 8 февраля этого года был наложен арест, якобы арестованы вопреки определению Заводского районного суда Днепродзержинска от 26 января 2010 г. При этом сознательно замалчивается тот факт, что решением того же Заводского районного суда от 2 февраля 2010 года, указанное определение было признано недействительным. Соответственно, запрет на любые исполнительные действия в отношении комбината отменен, и имущество ДКМД в настоящее время по-прежнему находится под арестом», - подчеркивают в УМК.

Как сообщалось ранее, в 2002 году ДМКД не выполнил свои обязательства перед ЗАО «Украинская металлургическая компания» по поставке метпродукции в соответствии с заключенным договором. В результате ряда предпринятых истцом попыток досудебного урегулирования и судебных разбирательств 8 сентября 2009 года Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил взыскать с ДМК 67,3 млн. грн. в пользу «Украинской металлургической компании». Комбинат попытался оспорить это решение и подал апелляцию. Однако, 10 ноября п.г. Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд оставил жалобу без внимания. Аналогичным образом поступил и Высший хозяйственный суд Украины.

8 февраля 2010 года начальник подразделения принудительного исполнения решений отдела государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Днепропетровской области Олег Клименко вынес постановление об аресте счетов ДМКД.

Справка УНИАН. ОАО “Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского” является единственным в Украине производителем катаной осевой заготовки для железнодорожного транспорта, шпунтовых свай типа “Ларсен”, контактных рельс для метрополитена, стальных мелющих шаров и трубной заготовки. 99,047% акций комбината принадлежит корпорации “Индустриальный союз Донбасса”.

“Украинская металлургическая компания” занимается оптовой торговлей необработанными черными и цветными металлами. Компанию контролируют бизнесмены Александр ЯРОСЛАВСКИЙ и Эрнестом ГЕЛИЕВ.