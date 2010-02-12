В «Борисполе» могут опять взлететь цены на авиатопливо?

Очередной виток конфликта вокруг крупнейшего в Украине авиазаправщика – компании «Кребо» - может вызвать перебои со снабжением судов в аэропорту «Борисполь» и рост цен на авиатопливо. Об этом пишет сегодня «КоммерсантЪ-Украина», ссылаясь на экспертные мнения.

«Когда в прошлый раз произошел штурм заправочного комплекса «Кребо», цены на авиатопливо взлетели на 20%. Сейчас все операторы внимательно следят за конфликтом, и любое следующее действие силовиков непременно отразится на рынке», – считает аналитик консалтинговой компании UPECO Александр СИРЕНКО.

«Рост цен в свою очередь, снова развяжет руки Антимонопольному комитету Украины, который, по мнению «Кребо» и после вчерашних заявлений в прессе только этого и ждет», - отмечает он.

В свою очередь, генеральный директор аэропорта «Борисполь» Борис ШАХСУВАРОВ заявил, что выступает за скорейшее урегулирование конфликта с «Кребо».

«Если этого не произойдет, могут начаться перебои со снабжением воздушных судов горючим», – говорит глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

Издание напоминает, что на днях Бориспольская межрайонная прокуратура предприняла попытку лишить имущества компанию «Кребо».

«Вчера стало известно, что по иску прокуратуры суд приостановил действие правоустанавливающих документов компании на заправочный комплекс в аэропорту "Борисполь". Решение уже оспорено, но конфликт не исчерпан, что может привести к перебоям с авиационным топливом в главном аэропорту страны», - отмечает «Коммерсант-Украина».

Оболонский районный суд Киева 1 февраля текущего года принял решение, которое отменяет правоустанавливающий документ (решение третейского суда при юридической компании «Принцип» от 21 декабря 2006 года), позволяющий компании «Кребо» владеть комплексом по заправке самолетов в аэропорту «Борисполь», сообщила 11 февраля пресс-служба авиазаправщика.

В пресс-центре Бориспольской межрайонной прокуратуры комментировать свой иск отказались. Однако, как следует из определения суда, решение третейского суда по вопросу права собственности на склад централизованной заправки самолетов принято с нарушением действующего законодательства, в частности закона «О третейских судах».

* * * ЗАО "Совместное украинско-голландское предприятие «Кребо» занимается оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами. Средний суточный объем заправки самолетов составляет 400-450 тонн.

Movida Intl Holdigs And Finance BV принадлежит 78% акций ЗАО "СП "Кребо", ЗАО "Укртатнафта" - 11%.