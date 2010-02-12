"Киевводоканал" отрекся от скандального котлована возле Крещатика

ОАО «АК «Киевводоканал» заявляет, что не имеет никакого отношения к строительным работам, которые ведутся на месте сквера с фонтаном вблизи дома по ул. Прорезной, 3.

Об этом говорится в заявлении “Киевводоканала”, обнародованной на официальном веб-портале предприятия, в ответ на многочисленные обращения общественности о начале строительства на Прорезной, 3, где заказчиком значится «Киевводоканал».

В заявлении компании отмечается, что строительство котлована по ул. Прорезной, 3, нет в компетенции общества. Более того, ремонтно-строительные бригады ОАО «АК «Киевводоканал» не ведут никаких работ, связанных с водоснабжением и водоотводом, по указанному адресу. Также общество не выступает заказчиком этих работ.

О факте ведения строительных работ по данному адресу “Киевводоканал” сообщил органы местного самоуправления и прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля прокуратура Киева проинформировала, что опротестовала решение Киевского городского совета от 10 июля 2003 г., которым ООО «Парус» передано в долгосрочную аренду на 25 лет земельный участок площадью 0,11 га для строительства, эксплуатации и обслуживания предприятия общественного питания на ул. Прорезной, 3-5, в Шевченковском районе Киева за счет земель городской застройки.

Прокуратура отмечает, что данное решение Киевсовета является незаконным и подлежит отмене.

В то же время уже несколько недель на улице Прорезной продолжается столкновение между застройщиком и местными жителями. О строительстве под окнами люди узнали уже тогда, когда увидели забор. Хотя известно, что строительство ведет ООО «Парус», на табличке, которая появилась на заборе, заказчиком значится «Киевводоканал».

Строительные работы на ул. Прорезной, 3, продолжаются, в частности, на днях был вырыт котлован на месте фонтана.