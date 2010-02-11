Снег обрушил крышу в школе

В селе Ивановка Кировоградского района в результате накопления большого количества снега на крыше перехода между зданием общеобразовательной школы и спортивным залом произошло разрушение стропильных конструкций площадью 72 кв. м.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Обрушение произошло в 23.30, пострадавших нет. Учебный процесс в школе не прекращали.

Также в минувшие сутки под весом метрового слоя снега произошло частичное разрушение кровли нерабочего помещения на предприятии г. Долинска.

Как сообщал УНИАН, вчера в г. Александрия Кировоградской области двое мужчин получили травмы в результате обрушения крыши на местном заводе, которое произошло из-за большого скопления неубранного снега.