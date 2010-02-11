Для иностранных круизных судов введены дополнительные скидки

Министерство транспорта и связи Украины внесло изменения в "Сборы и плату за услуги, предоставляемые судам заграничного плавания в морских портах Украины".

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, в частности, иностранным круизным судам будет предоставляться 20% скидка к установленным сборам и ставкам, а также 50% скидка для круизных судов в осенне-зимний период.

По данным министерства, существующая сегодня инфраструктура трех морских торговых портов - Одесского, Севастопольского и Ялтинского, которые принимают круизные суда - используется только на 5-10% от пропускной способности. Поэтому круизное судоходство в Украине имеет большой потенциал и возможности.

Документ разработан и внедрен с целью совершенствования тарифно-ценовой политики в морской отрасли, развития круизной транспортной инфраструктуры международного значения, что будет способствовать реализации государственной политики относительно эффективного транспортного обеспечения туристической отрасли. Реализация скидок позволит повысить конкурентоспособность украинских портов, увеличить количество судозаходов и повысить уровень прибыльности портов, считают в министерстве.