Украинцы покупают меньше цифровых фотоаппаратов и видеокамер

В 2009 г. украинцы приобрели 640 тыс. цифровых фотоаппаратов, что на 34,4% меньше показателя продаж 2008 г. (976 тыс. устройств).

Об этом говорится в исследовании Unitrade Group, предоставленном УНИАН.

При этом видеокамер в 2009 г. было приобретено около 81 тыс. устройств – на 64,8% меньше, чем в 2008 г. (230 тыс. устройств).

В денежном выражении падение рынка фотоаппаратов составило 46,6% - 106,9 млн. долл. (в 2008 г. было приобретено фотоаппаратов на 200,1 млн. долл.), видеокамер – на 73,3%, что составило 28,8 млн. долл. (в 2008 г. - 108 млн. долл.).

По мнению экспертов, такой разрыв между количественным и денежным выражением рынка связан с уменьшением средней стоимости устройств. Так, по итогам 2009 г. средняя стоимость цифровых фотоаппаратов составила 167 долл., что на 17% ниже аналогичного показателя 2008 г. (205 долл.). Еще более значительное снижение средней стоимости отмечено на рынке видеокамер – на 24,1% (356 долл.). В 2008 г. средняя стоимость видеокамер составляла 469 долл.

«Это является следствием переориентации спроса покупателей на бюджетный сегмент и увеличения доли в структуре продаж Flash-видеокамер», - отмечается в исследовании.

По оценке Unitrade Group, серьезного перераспределения долей между производителями в 2009 г. не произошло. Смогли увеличить свое присутствие на рынке Canon и Samsung, их конкуренты Olympus и Sony свою долю уменьшили. В пятерку лидеров по продажам фотокамер в Украине по итогам 2009 г. вошли: Canon – 32% (2008 г. - 27%), Olympus – 19% (2008 г. - 22%), Sony – 14% (2008 г. - 19%), Samsung – 12% (2008 г. - 9%), Nikon – 6% (2008 г. - 5%).

Осталась неизменной пятерка лидеров и среди производителей видеокамер. При этом JVC, Canon и Samsung нарастили свою долю в 2009 г., Sony и Panasonic ослабили свое присутствие на рынке. Лидеры рынка видеокамер распределились следующим образом: Sony - 38% (2008 г. - 44%), Panasonic - 18% (2008 г. - 20%), JVC - 15% (2008 г. - 12%), Canon - 16% (2008 г. - 13%), Samsung - 13% (2008 г. - 11%).

В 2009 г. наибольшее число продаж как фото-, так и видеокамер пришлось на бюджетный сегмент за счет сокращения продаж и в среднем, и в верхнем ценовом сегменте. При этом доля продаж в верхнем ценовом сегменте фотокамер снизилась с 5% в 2008 г. до 4% в 2009 г., видеокамер – с 23% до 11%. Продажи в нижнем ценовом сегменте фотокамер увеличились с 60% в 2008 г. до 72% в 2009 г., видеокамер – с 39% до 62%. Средний ценовой сегмент продемонстрировал сокращение до 24% (2008 г. – 35%) в продажах фотокамер, и до 27% (2008 г. – 38%) - в продажах видеокамер.

По предварительным оценкам Unitrade Group, в 2010 г. украинцы приобретут около 760 тыс. фотоаппаратов, что в денежном выражении составит около 125 млн. долл. Низкое проникновение цифровой фототехники (порядка 7 фотоаппаратов на 100 человек) и определенная активизация рынка реплейсмента приведут к росту продаж в 2010 г. на 19% по отношению к 2009 г.

Меньший рост продаж ожидается на рынке видеокамер. По оценкам Unitrade Group, в 2010 г. на рынке Украины будет реализовано конечным потребителям около 115 тыс. цифровых видеокамер, что в денежном выражении составит около 40 млн. долл.

Справка УНИАН. Unitrade Group работает на украинском рынке IT-ритейла с 1994 г. Unitrade Group является управляющей компанией розничными сетями Unitrade и City.com. Президент Unitrade Group – Владимир КОЛОДЮК.