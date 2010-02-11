БЮТ: суды, милиция и СБУ полностью подконтрольны Партии регионов

Блок Юлии Тимошенко направит документы о фальсификации второго тура президентских выборов в Донецкой области в суды высших инстанций, так как в регионе органы правосудия и правоохранительные органы полностью подконтрольны Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от БЮТ Михаил ВОЛЫНЕЦ сегодня на пресс-конференции в Донецке. Его поддержала присутствующая на встрече с журналистами руководитель избирательного штаба кандидата Ю.ТИМОШЕНКО «Донецк-Центр» Татьяна ПАВЛЮК.

«Поскольку в Донецкой области на выборах Президента Украины повсеместно производились массовые нарушения закона, то в данном случае БЮТ подготовил все документы для того, чтобы они были рассмотрены в судах», - сказал М.ВОЛЫНЕЦ. При этом он добавил, что рассмотрение будет «не только на нижних инстанциях, где суды Донецкой области так же, как и милиция, и Служба безопасности полностью подконтрольны Партии регионов, но готовится весь пакет документов для того, чтобы рассматривать иски в высших инстанциях судов».

М.ВОЛЫНЕЦ подчеркнул, что в Донецкой области БЮТ «будет добиваться пересчета голосов на избирательных участках и на уровне окружных комиссий».

Так, по словам Т.ПАВЛЮК, только по штабу «Донецк-Центр» в Центральную избирательную комиссию направлены жалобы с 400 избирательных участков, где были задокументированы нарушения избирательного процесса, а этот штаб охватывает 13 округов, на территории которых проживают более 2 млн. избирателей. На каждом из этих 400 участков были зафиксированы от двух до шести-семи жалоб, уточнила руководитель штаба. Она перечислила, что жалобы касались того, что в день выборов массово вносились дополнительные лица в избирательные списки, почти в два раза было увеличено число избирателей для голосования на дому, «члены комиссии от ТИМОШЕНКО находили в списках много умерших, и таких было, например, только по 42-му округу около 300 человек». Также имел место массовый подвоз избирателей, контролируемый местными органами власти, вынос бюллетеней за пределы участка, при подсчете голосов испорченные бюллетени клали в стопку за кандидата от Партии регионов – «на участках №№ 13; 31; 47; 58; 71 округа № 42 много бюллетеней было без отметок, но все они были посчитаны за ЯНУКОВИЧА на основании того, что там остались якобы следы исчезающих чернил», добавила Т.ПАВЛЮК.

Кроме того, она подчеркнула, что период выборов в Донецкой области был отягощен прессингом со стороны Партии регионов на членов избирательных комиссий и штабов от кандидата Ю.ТИМОШЕНКО. «Было сумасшедшее давление на комиссии со стороны Партии регионов», - сказала Т.ПАВЛЮК.

По ее словам, а также по словам депутата М.ВОЛЫНЦА, все нарушения умышленно не замечали представители правоохранительных органов.

Так, на требование доверенного лица Ю.ТИМОШЕНКО в ТИО № 41, обнаружившего «левых избирателей», курсирующих между участками №№ 64-66, разобраться и задержать нарушителей, дежурный милиционер, лейтенант милиции, ответила: «Не дождетесь». Такие случаи игнорирования обращений со стороны милиции были массовыми, отметил М.ВОЛЫНЕЦ, добавив, что он почувствовал это и на себе. «Что касается меня, за мной несколько часов по городу Димитрово ездил автомобиль. И когда я позвонил в милицию, там не хотели реагировать на мое обращение», - сказал народный депутат.

Поэтому он подчеркнул, что в Донецкой области «есть крайняя необходимость произвести перерасчет голосов и, естественно, дальше уже высшие судебные инстанции будут принимать решения».

М.ВОЛЫНЕЦ, подводя итог, заключил, что в Донецком регионе «мало что изменилось со времен 2004 года, поменялись только технологии нарушений на выборах».