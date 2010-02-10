В Донецке милиция требует от штаба Тимошенко все данные о сотрудниках

В Донецке милиция требует от областного избирательного штаба кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО «предоставить в кратчайшие сроки» всю информацию о сотрудниках штаба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке народный депутат Украины от БЮТ Михаил ВОЛЫНЕЦ, показав соответствующее письмо.

По его словам, «начальник Ворошиловского райотдела милиции города Донецка Владимир КОЗЛЕНКО направил письмо от 9 февраля Владимиру ХОДУНУ, руководителю областного избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО». В письме В.КОЗЛЕНКО «требует от В.ХОДУНА предоставить список всех сотрудников штаба областного БЮТ, предоставить их адреса и дать полную информацию об этих людях», уточнил М.ВОЛЫНЕЦ. И зачитал эту часть письма: «Просим предоставить в наш адрес сведения о членах областного избирательного штаба от Ю.ТИМОШЕНКО с указанием полных анкетных данных, места жительства или регистрации», «прошу сведения предоставить в кратчайшие сроки в связи с ограниченностью сроков рассмотрения».

Народный депутат отметил, что начальник Ворошиловского РОВД объяснил свое требование тем, что к нему обратились два гражданина - Р.МЕДВЕДЕВ и А.ЮРИН, которые являются доверенными лицами кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, с просьбой предоставить эти данные.

М.ВОЛЫНЕЦ выразил возмущение тем, что на основании обращений этих двух людей руководитель районным отделением милиции незаконно требует сведения о сотрудниках штаба. «На каком основании совершает такое нарушение закона сотрудник милиции (В. КОЗЛЕНКО), который должен контролировать соблюдение законодательства?», - заключил народный депутат.