В результате скопления снега провалилась кровля завода

Сегодня в г. Александрия Кировоградской области двое мужчин получили травмы в результате обрушивания крыши на местном заводе, которое произошло из-за большого скопления неубранного снега.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области.

В соответствии с предоставленной информацией, обвалилась кровля инструментального цеха, травмированы два работника предприятия, 1954 и 1968 годов рождения. По предварительному диагнозу, один из них получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом ребер, а второй – перелом пальцев ступни.

В пресс-службе отметили, что подобное происшествие произошло и в поселке Александровка, где большое количество снега не выдержали стропила кровли двухэтажного многоквартирного дома. Никто из жителей не пострадал.