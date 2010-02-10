В Полтаве обрушился недостроенный спорткомплекс ценой 7 миллионов

В Полтаве обрушился недостроенный спорткомплекс Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка.

Как передает корреспондент УНИАН, рухнула крыша и стены спорткомплекса, которые были построены из металлоконструкций.

В вузе пока не знают причин разрушения спорткомплекса.

«Над этим работает комиссия. Своими силами ликвидируем завал. Все комментарии позже. Жертв нет», - сказали в приемной одного из деканатов и напомнили, что данное строительство считается долгостроем.

Вместе с тем на сайте вуза сказано, что авторами проекта спорткомплекса были преподаватели архитектурного и строительного факультетов университета. Строительство вела компания «Полтавтрансбуд».

«По проекту - это универсальный спортивный зал 60 на 30 метров, который предусматривал баскетбольную и волейбольную площадки, а также зал для мини-футбола и 4 теннисных корта. Вместимость спорткомплекса – 1,5 тыс. человек. Стоимость проекта составила 7 млн. грн.», - сказано на сайте техуниверситета им. Ю. Кондратюка.