В Полтаве обрушился недостроенный спорткомплекс ценой 7 миллионов
Проэктировали предподаватели университета
В Полтаве обрушился недостроенный спорткомплекс Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка.
Как передает корреспондент УНИАН, рухнула крыша и стены спорткомплекса, которые были построены из металлоконструкций.
В вузе пока не знают причин разрушения спорткомплекса.
«Над этим работает комиссия. Своими силами ликвидируем завал. Все комментарии позже. Жертв нет», - сказали в приемной одного из деканатов и напомнили, что данное строительство считается долгостроем.
Вместе с тем на сайте вуза сказано, что авторами проекта спорткомплекса были преподаватели архитектурного и строительного факультетов университета. Строительство вела компания «Полтавтрансбуд».
«По проекту - это универсальный спортивный зал 60 на 30 метров, который предусматривал баскетбольную и волейбольную площадки, а также зал для мини-футбола и 4 теннисных корта. Вместимость спорткомплекса – 1,5 тыс. человек. Стоимость проекта составила 7 млн. грн.», - сказано на сайте техуниверситета им. Ю. Кондратюка.