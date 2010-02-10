Погода на завтра: потепление принесет мокрый снег и гололедицу

Завтра, 11 февраля, в Украине ожидается мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, днем в западной и южной части мокрый снег с дождем (в Крыму преимущественно дождь), местами гололед, налипание мокрого снега, в Черновицкой, Винницкой, Одесской и местами Ивано-Франковской областях сильные осадки.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами 25 м/с.

Температура ночью 1-6°, на западе и востоке до 9° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 6° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

В Киеве и Киевской области завтра небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°.